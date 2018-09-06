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На выставке COMTRANS АвтоГАЗ представили внедорожник-амфибию
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На выставке COMTRANS АвтоГАЗ представили внедорожник-амфибию 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Экспериментальная машина создана на базе вездехода «Соболь».
Мастера из Нижнего Новгорода, собравшие автомобиль, снабдили его пневматическими колесами со сверхнизким давлением, из-за которых вездеход оставляет меньше следов в бездорожье и способен держаться на воде.
Расширенный и улучшенный кузов вмещает 10 пассажиров за счет параллельно расположенных сидений-лавочек. Двигатель на дизельном топливе расположен за передним мостом, в области платформы. Система подкачки шин и дифференциалы между колесами, оснащенные системой блокирования, обеспечивают максимальную проходимость при полуметровом дорожном просвете.
Благодаря низкому давлению в крупных и легких шинах, герметично изолированным понтонам и гребному винту сзади машина сможет плавать.
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