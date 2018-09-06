На выставке COMTRANS АвтоГАЗ представили внедорожник-амфибию

Экспериментальная машина создана на базе вездехода «Соболь».

Мастера из Нижнего Новгорода, собравшие автомобиль, снабдили его пневматическими колесами со сверхнизким давлением, из-за которых вездеход оставляет меньше следов в бездорожье и способен держаться на воде.

Расширенный и улучшенный кузов вмещает 10 пассажиров за счет параллельно расположенных сидений-лавочек. Двигатель на дизельном топливе расположен за передним мостом, в области платформы. Система подкачки шин и дифференциалы между колесами, оснащенные системой блокирования, обеспечивают максимальную проходимость при полуметровом дорожном просвете.

Благодаря низкому давлению в крупных и легких шинах, герметично изолированным понтонам и гребному винту сзади машина сможет плавать.