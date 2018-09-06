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Первый серийный УАЗ Patriot 2019 года соберут в режиме онлайн на YouTube
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Первый серийный УАЗ Patriot 2019 года соберут в режиме онлайн на YouTube 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Ульяновский автомобильный завод заранее сообщил почитателем бренда о том, что готовится к нестандартному мероприятию — презентации первой модели модернизированного внедорожника УАЗ Patriot, которая будет организована на «открытой» площадке в Интернете.
Руководство производителя накануне поделилось планами о том, что первый экземпляр серийной версии Patriot следующего модельного года будут собирать на конвейере предприятия в режиме онлайн. Действия развернутся из отдела штамповки металлических деталей и сварки, а также цеха техконтроля.
По данным пресс-службы УАЗа, трансляцию в режиме реального времени можно будет увидеть собственными глазами на официальном YouTube-канале отечественного предприятия. Она стартует 20 сентября в 18:00 часов по московскому времени. Россияне смогут лицезреть, как специалисты будут заниматься катафорезным грунтованием кузова, монтированием нового бензинового агрегата, усовершенствованной коробки передач и подвески с переосмысленными настройками. Весь этот весьма увлекательный процесс будут комментировать известные ведущие Андрей Ломанов и Анастасия Трегубова.
Представители концерна отметили, что пользователям Сети также покажут испытательный полигон автозавод, а также экспонаты музея УАЗа, который в этом году празднует свой сороковой юбилей. Примечательно, что во время такой необычной презентации любой зритель получит возможность задать появившийся вопрос сотрудникам бренда и сразу же услышать или прочитать компетентный ответ. Таким образом, российский концерн пытается не словом, а делом доказать, что намерен выстроить открытый диалог с владельцами и потенциальными клиентами своей модельной линейке. Такая «прозрачность» взаимоотношений поможет узнать россиянам о тонкостях сборки их будущего автомобиля.
Напомним, что в переработанном виде УАЗ Patriot впервые был презентован 29 августа в рамках международного мотор-шоу в Москве. Внедорожнику подарили новую силовую установку и ряд других полезных «начинок». Его модернизированный мотор оказался сильнее на 15 «лошадей». При этом пик крутящего момента отошел в сторону низких оборотов. В результате автомобиль получился более динамичным. От своего грузового предшественника Patriot получил независимую переднюю, а также пружины на задней подвеске.
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