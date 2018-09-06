Обновленный Genesis G80 показали на шпионских снимках

Будущий премиальный представитель от Hyundai Genesis G80 образца 2020 года попал в поле зрения фотографов.

Автомобиль проходит финальные тестовые испытания в Германии, поэтому на машине все еще присутствует внушительный слой камуфляжа. Впрочем, некоторые сведения о новинке уже есть.

По сравнению с предыдущими моделями Genesis G80 будет больше по размерам. Также визуально увеличивает машину дизайн ее передней части.

По трансмиссии пока достоверная информация отсутствует. Вполне возможно, что покупателям будут предложены варианты с моторами в 3,3, 3,8 и 5 литров, плюс гибридный вариант.

Ожидается, что дебют G80 должен состояться в конце 2019 года. При этом Hyundai планирует представить новинку сразу в трех европейских странах — Великобритании, Германии и Швейцарии.

Для этого уже выбраны выставочные павильоны Лондона, Мюнхена, Цюриха. После премьеры Genesis G80 должен приехать и в другие уголки планеты.