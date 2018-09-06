Porsche Cayenne Coupe на тестах показал странное заднее крыло

Новые шпионские снимки дают гораздо лучшее представление о предстоящем изящном Porsche Cayennе, который мы называем купе, но пока немецкий бренд не дает ему официального статуса.

Фотографии дают первый шанс увидеть необычно расположенное активное заднее крыло транспортного средства, которое появляется примерно с середины хэтчбека, а не с верхней части крыши, где обычно находятся крылья.

Как и большинство тестирующих мулов Porsche, компания надела на этот черный цвет и использует маскирующую ленту.

Передняя часть Cayenne Coupe очень похожа на стандартную модель, включая решетку с тремя отверстиями и светодиодные фары. Основные конструктивные изменения начинают позади средней стойки, где арка крыши спускается вниз, а не остается плоской. Тонкая настройка придает купе более гладкий вид за счет грузового пространства.

Компания скрывает задние фонари на этом испытательном муле, но предполагается, что они растянутся по всей задней части, как на стандартном Кайенне.

На предыдущем фото показано что кабина позаимствована от актуальной версии Cayennе. У тестовых мулов пока есть только два подголовника сзади, что указывает на четырехместный вариант, но не исключено, что будет доступен место и для пятого пассажира.

Пока нет данных о трансмиссии для Cayenne Coupe, но сходство с существующей моделью Porsche Cayennе предполагает, что диапазон двигателей может перенестись с нынешнего внедорожника.