Модернизированный УАЗ «Патриот» будут собирать в прямом эфире

Ульяновский автозавод решил организовать необычную презентацию своего модернизированного внедорожника «Патриот» и позволить наблюдать за сборкой авто в прямом эфире.

Трансляция будет вестись из сварочного и штамповочного цехов. Также зрители будут наблюдать за покрытием кузова катафорезной грунтовкой и вместе с сотрудниками ОТК проверят качество машины. Все этапы сборки будут комментироваться инженерами завода.

Нужно отметить, что видимых изменений внедорожник не получил, разве что за исключением бамперов и пассажирских ручек на стойках лобового стекла.

Зато много усовершенствований произошло в теххарактеристиках УАЗ Патриот: под капотом теперь находится 2,7-литровый двигатель ЗМЗ в последней версии, который теперь производит до 150 «лошадей».

Обновленное сцепление снижает усилие остановки движка, а рычаг КПП дополнен демпфером из резины.

Также Patriot позаимствовал у Profi передний мост, характеристики которого позволили уменьшить радиус разворота на 800 см.

Задняя подвеска смягчилась за счет облегченным рессорам и утонченному стабилизатору. А вот с чем придется подождать, так это с автоматической КПП, но не долго — до весны.