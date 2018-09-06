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Модернизированный УАЗ «Патриот» будут собирать в прямом эфире
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Модернизированный УАЗ «Патриот» будут собирать в прямом эфире 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Ульяновский автозавод решил организовать необычную презентацию своего модернизированного внедорожника «Патриот» и позволить наблюдать за сборкой авто в прямом эфире.
Трансляция будет вестись из сварочного и штамповочного цехов. Также зрители будут наблюдать за покрытием кузова катафорезной грунтовкой и вместе с сотрудниками ОТК проверят качество машины. Все этапы сборки будут комментироваться инженерами завода.
Нужно отметить, что видимых изменений внедорожник не получил, разве что за исключением бамперов и пассажирских ручек на стойках лобового стекла.
Зато много усовершенствований произошло в теххарактеристиках УАЗ Патриот: под капотом теперь находится 2,7-литровый двигатель ЗМЗ в последней версии, который теперь производит до 150 «лошадей».
Обновленное сцепление снижает усилие остановки движка, а рычаг КПП дополнен демпфером из резины.
Также Patriot позаимствовал у Profi передний мост, характеристики которого позволили уменьшить радиус разворота на 800 см.
Задняя подвеска смягчилась за счет облегченным рессорам и утонченному стабилизатору. А вот с чем придется подождать, так это с автоматической КПП, но не долго — до весны.
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