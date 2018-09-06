Забытый концепт Volkswagen EcoRacer

Прототип от Volkswagen под названием EcoRacer был показан на автосалоне в Токио еще в далеком 2005 году.

Спортивный автомобиль был своего рода уникальным. Благодаря конструкции кузова он мог легко трансформироваться из купе в кабриолет. Лобовое стекло также было съемным.

На машине конструкторы установили дизель объемом в полтора литра и с мощностью в 134 лошадиные силы. До 100 километров машина могла разогнаться за 6,3 секунды, а максимальный скоростной предел составлял 230 км в час.

Также машина могла похвастаться приличной для своего времени экономичностью. Расход дизельного топлива составлял 3,4 литра на сто километров пути.

Прототип был двухместным. Его корпус в основном состоял из углеводородного волокна, что делало автомобиль чрезвычайно легким — всего 850 килограмм веса.

Для серийного производства EcoRacer не планировался изначально. Машину создавали в Volkswagen только с исследовательскими целями.