Продажи автомобилей Jeep в России в августе выросли на 75% — до 161 машины

Агентство «Москва»: последние новости

Продажи автомобилей Kia в России выросли в январе-августе на 27,6% - до 148,6 тыс. машин

Продажи автомобилей Volvo в России в августе выросли на 19,9% - до 686 машин

Около 200 дополнительных автобусов выйдет на линии в Москве из-за роста пассажиропотока в начале осени