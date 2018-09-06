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Продажи автомобилей Jeep в России в августе выросли на 75% — до 161 машины
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Продажи автомобилей Jeep в России в августе выросли на 75% — до 161 машины 

Агентство «Москва» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Автостат
«Российские дилеры Jeep в августе реализовали 161 автомобиль, что на 75% больше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2018 г. продажи Jeep в России увеличились на 4% и составили 981 внедорожник», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба FCA Russia, наиболее значительный рост — на 78% — показал компактный кроссовер Jeep Renegade, чьи продажи составили 239 автомобилей. Флагманский внедорожник Jeep Grand Cherokee реализован в количестве 651 единицы, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Также в августе продано 22 внедорожника Jeep Wrangler нового поколения, только что поступившего в шоу-румы российских дилеров.
«В сентябре на российском рынке в продажу поступят сразу три новых модели: компактный кроссовер Jeep Compass, Jeep Cherokee и новое поколение Wrangler, которые, как рассчитывают в FCA Russia, существенно усилят позиции марки Jeep», — добавили в пресс-службе.
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