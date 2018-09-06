Можно ли в Костроме купить машину за 16 тысяч рублей?

На просторах Avito найдется все что угодно: нарядный пони, олимпийский факел, шахматы на троих… О самых необычных вещах, которые можно найти на популярном сайте, K1NEWS.RU уже рассказывал. В этот раз мы сделали подборку из восьми более-менее приличных автомобилей на ходу, которые можно купить в Костроме на сумму не дороже 30 тысяч рублей.

Наш рейтинг начинает винтажный голубой «Москвич»1957 года. Не сказать, что детище советского автопрома сохранилось в прекрасном состоянии, но, по заверениям продавца, машина «заводится и ездит». Одним словом, если авто попадет в хорошие руки, способные отмыть салон и покрасить корпус — старичок сможет намотать не одну сотню километров.

Зеленое авто продается за 25 тысяч рублей. Железный конь 2003 года «рождения» успел отъездить не одну тысячу километров и до сих пор «на ходу». По словам продавца, такой вариант отлично подойдет для начинающего водителя — машину не жалко бить.

3. ВАЗ 2105, 23 000 рублей

Бежевая «пятерка» 1995 года — прекрасный вариант для дачников и тех, кто намерен использовать железного коня в умеренных количествах. Кузов и подвеска машины находятся, по словам продавца, в отличном состоянии, машина не была замечена в авариях, все три владельца бережно относились к ее сохранности.

Иномарка мощностью 112 лошадиных сил за 24 тысячи рублей — это сильно! Как пишет продавец, двигатель и коробка переключения передач 23-летнего авто находится в хорошем состоянии, кроме этого, предусмотрительный владелец решил все вопросы с документами и установил сигнализацию. Черно-зеленый Mitsubishi Lancer продается с двумя комплектами резины.

О бежевой «тринашке» 2005 года выпуска известно не так много — продавец обещает, что движок, коробка и ходовая часть находятся во вполне приличном состоянии, и все необходимые документы на машину оформлены. В конце концов, начинающему водителю будет не так страшно отдавать 21 тысячу рублей за 78 лошадиных сил.

Для своих 26 лет эксплуатации белый «Спутник» держится бодрячком. По словам продавца, отсутствие штрафов, «не гнилые пороги», «бодрый движок», «коробка без нареканий» — далеко не все преимущества железного коня. Владелец не поленился придать авто модный вид — занизил подвеску и нанес на корпус машины аэрографию.

7. ВАЗ 1111 Ока, 19 000 рублей

32 лошадиные силы. По словам продавца, небольшой пробег в 75 тысяч километров, безаварийная жизнь — это фиолетовая Ока 2004 года выпуска достанется тому, кто найдет в кармане лишние 19 тысяч рублей. Владелец заверяет, что машина на ходу — бери и пользуйся.

За свои 16 000 сине-белая девятка выглядит относительно прилично — ржавчина на шинных дисках и порогах не считается. У 24 летней «старушки» было три владельца, машина на ходу.