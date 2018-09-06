Сумасшествие на колесах: из чего только не делают автомобили

В интернете можно отыскать эффектные автомобили-самоделки на любой вкус… Но не на любой кошелек!

Хороший самодельный автомобиль с высокой степенью вероятности влетит в копеечку, хотя есть и исключение, с которого начнем.

Пляжный автомобильчик цвета спелого лимона — мечта школьника или просто деревенского романтика. Аппарат переделан из мотоколяски СМЗ С-ЗД, оснащенной 350-кубовым двигателем от мотоцикла «Иж». У него дуга безопасности, которая вряд ли поможет при перевороте, слегка помятый кузов и конверсия на трехпедальный узел.

Багажного отсека а-ля кузов пикапа позади передних сидений нет, поэтому транспортировка телочек, козочек, овец и прочей деревенской скотины, увы, невозможна. Разве что на пассажирском кресле. Зато есть подиум с динамиками, дополнительная оптика и массажер на водительском кресле. Документов нет, что не помешает весело и задорно проводить время. Цена — 75 тысяч рублей.

А это самодельный автомобиль, созданный по мотивам легендарного Lotus Seven, который породил разные реплики, от Caterham и Donkervoort до отечественного Shortcut. Проект, судя по всему, качественный — сделано с любовью и использованием зарубежных компонентов. Некоторые детали взяты у Caterham R500, спортивные кресла заказаны в Англии, кузовной пластик — в Эстонии (капот на фото не закреплен), а оптика позаимствована у Maserati . Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, которого, очевидно, достаточно — весит «птичка» всего ничего.

В проект спорткара вложено свыше миллиона рублей, но сейчас владелец готов отдать его за 400 тысяч рублей.

Впечатляющий кабриолет в довоенном стиле построенный около семи лет назад. На фотографиях он очень красив, а живьем еще лучше! За основу был взят Mercedes-Benz S-Class W140, но двигатель не немецкий, а отечественный — 1,7-литровый инжекторный от «Нивы» и агрегатированный с джиэмовским «автоматом». За красоту без документов владелец просит 1,5 млн рублей, а вместе с «бумагами» — 1,8 млн рублей.

Кстати, о юридической стороне вопроса. Самоделка оформлена в ГАИ как " ВАЗ Самодельный 1974 года". Но разве это проблема? В объявлении хозяин настоятельно просит не звонить менеджерам из автосалонов, которые начали слетаться на диковинную машину как коршуны.

Хот-род от ателье «Колеса победы», построенный с нуля — автомобиль для настоящих бунтарей, у кого в крови кипит высокооктановое топливо! Свирепый уличный боец, рок-н-ролл на колесах и нарушитель общественного порядка! Передок, лишенный всего ненужного, выставляет напоказ 5,0-литровый двигатель, обрушивающий на окружающий мир нечто среднее между раскатами грома и артиллерийской пальбой, и элементы двухрычажной подвески.

Чем не «хайбой» на базе Ford 1932 года? Но присутствуют крылья, крыша и… огромный диффузор, выглядывающий из-под кормы. Автомобиль зарегистрирован, стоит на учете и обойдется новому владельцу в 2 млн рублей. Адреналин и спецэффекты нынче в цене!

На десерт — машина для эстета, которому нравится убранство салонов BMW бэнгловской эпохи вкупе с ретростилистикой. Действительно, езда на баварской «семерке» E65/E66 — скучнейшее занятие! А тут — кузов из металла и стеклопластика по мотивам ГАЗ-12, он же ЗИМ с двумя дверьми.

В основу легла длиннобазная BMW 745Li с 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 333 л.с. Обратите внимание на модификации в салоне: передняя панель частично видоизменена, а приборы переехали в центр, на место мультимедийного монитора. «Немец», замаскированный под советский ЗИМ стоит 7,5 млн рублей. Постройка автомобиля на заказ займет от десяти месяцев.