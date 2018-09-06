КБ Смирного продаёт редкий «Москвич» 434П за 5 млн рублей

В Москве выставили на продажу праворульную версию модели Москвич-434 в кузове пикап. Предназначалась она на экспорт, в Англию, чем объясняется расположение рулевого колеса.

Выпуск стартовал в 1968 году и уже в 72-м — завершился. На АЗЛК производили фургоны, а уже непосредственно импортёр — британская компания «Satra Motors Limited», переделывала некоторые из них в пикапы. Таких «грузовичков» было выпущено немного, менее сотни. И всего один вернулся обратно в Россию.

Пикап воссоздавали по детально, используя девять автомобилей-доноров на КБ Смирнова. В ходе реконструкции на кузов нанесли уникальную спортивную раскраску, напоминающую о кольцевых гонках, в которых участвовал пикап «Safety Car». Табло с надписью на крыше кабины — оригинальное, его обнаружили в Бельгии.

Так как автомобиль гоночный, его снабдили спортивной подвеской с низким дорожным просветом и гоночными сликами.

Своё произведение КБ Смирнова оценил в 5 миллионов рублей.