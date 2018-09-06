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Первый российский авто 1909 года выпуска продается за 140 млн рублей
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Первый российский авто 1909 года выпуска продается за 140 млн рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 50 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Кабриолет «Руссо-Балт» С-24/30, произведенный в 1909 году, выставлен на продажу на сайте объявлений «Авито» по цене в 140 млн рублей. Пробег машины не превышает 1 тысячу км, говорится в сообщении.
«Руссо-Балт» С-24/30 оснащался 4,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, максимальная мощность которого составляла 30 лошадиных сил, и трехступенчатой коробкой передач. Картер агрегата и трансмиссия отлиты из алюминия. Первый пройденный автомобилем маршрут начинался в Риге, а конечной точкой пути стал Санкт-Петербург. Этот путь кабриолет прошел за восемь часов. «Руссо-Балт» оснащен электрическими фарами, деревянными ящиками для инструмента, тентом и лобовым стеклом. Отделка салона автомобиля — натуральная кожа.
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