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В Сети появились шпионские фото бюджетного кросса Baojun от GM и SAIC без камуфляжа
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В Сети появились шпионские фото бюджетного кросса Baojun от GM и SAIC без камуфляжа 

Car.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Car.ru
Дебют недорогого «паркетника» Baojun еще только планируется, но в Сети уже появились первые «живые» снимки кроссовера, созданного совместными усилиями GM и SAIC.
Автомобиль пока остается без собственного названия и сейчас ему просто присвоен индекс CN210S.
Исходя из представленных фотографий, можно говорить о фирменном дизайне «паркетника», двухуровневой головной оптике и внушительной решетке радиатора, которая напоминает по стилю элементы Baojun 510 и 530.
Напомним, что ранее производитель приоткрыл некоторые особенности своего «детища» отметив задние фонари, которые объединят в моноблок.
Помимо этого в СМИ уже сообщалось об основательно переработанной платформе Baojun 530, на которую поставят новый кросс, а также о 150-сильном турбомоторе объемом в 1,5 L. В паре с движком выступает 6-скоростная МКПП или роботизированная КПП с двойным сцепление
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