В Сети появились шпионские фото бюджетного кросса Baojun от GM и SAIC без камуфляжа

Дебют недорогого «паркетника» Baojun еще только планируется, но в Сети уже появились первые «живые» снимки кроссовера, созданного совместными усилиями GM и SAIC.

Автомобиль пока остается без собственного названия и сейчас ему просто присвоен индекс CN210S.

Исходя из представленных фотографий, можно говорить о фирменном дизайне «паркетника», двухуровневой головной оптике и внушительной решетке радиатора, которая напоминает по стилю элементы Baojun 510 и 530.

Напомним, что ранее производитель приоткрыл некоторые особенности своего «детища» отметив задние фонари, которые объединят в моноблок.

Помимо этого в СМИ уже сообщалось об основательно переработанной платформе Baojun 530, на которую поставят новый кросс, а также о 150-сильном турбомоторе объемом в 1,5 L. В паре с движком выступает 6-скоростная МКПП или роботизированная КПП с двойным сцепление