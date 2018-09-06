Haval F7 будет продаваться в Российской Федерации

Московский Автосалон 2018 позволил автолюбителям взглянуть на новый кроссовер китайской марки Haval.

Семиместный салон имеет весьма традиционный дизайн. Приборная панель совмещает классические круглые датчики скорости и топлива с современным девятидюймовым тачскрином головного устройства, которое может распознавать голосовые команды водителя.

Дефлекторы климат-контроля несимметричны, а руль слегка приплюснут снизу. При покупке можно будет выбрать один из двух двигателей: либо полуторалитровый со 150 лошадиными силами, либо двухлитровый со 190.

Оба двигателя работают на бензине и имеют турбонаддув. Машина будет доступна с передним и полным приводом, но коробка передач будет только автоматической, с семью трансмиссиями, двойным сцеплением и охлаждением за счет масла.

Haval F7 имеет сложную, но надежную систему безопасности, благодаря чему прошел все краш-тесты C-NCAP.