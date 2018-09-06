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Haval F7 будет продаваться в Российской Федерации
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Haval F7 будет продаваться в Российской Федерации 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Московский Автосалон 2018 позволил автолюбителям взглянуть на новый кроссовер китайской марки Haval.
Семиместный салон имеет весьма традиционный дизайн. Приборная панель совмещает классические круглые датчики скорости и топлива с современным девятидюймовым тачскрином головного устройства, которое может распознавать голосовые команды водителя.
Дефлекторы климат-контроля несимметричны, а руль слегка приплюснут снизу. При покупке можно будет выбрать один из двух двигателей: либо полуторалитровый со 150 лошадиными силами, либо двухлитровый со 190.
Оба двигателя работают на бензине и имеют турбонаддув. Машина будет доступна с передним и полным приводом, но коробка передач будет только автоматической, с семью трансмиссиями, двойным сцеплением и охлаждением за счет масла.
Haval F7 имеет сложную, но надежную систему безопасности, благодаря чему прошел все краш-тесты C-NCAP.
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