Эксперты назвали самый надежный автомобиль 2018 года

Самым беспроблемным автомобилем года признана гибридная Toyota

Автоэксперты составили список из самых надежных автомобилей 2018 года, сообщает портал «Твое авто» со ссылкой на рейтинги Consumer Reports и J. D. Power.

Самым надежным, по мнению экспертов, стала Toyota Prius . Несмотря на сложность конструкции, гибридный автомобиль реже прочих посещает автосервисы. Видимо, сказывается японская скрупулезность. Еще одна японская модель — Toyota Camry — заняла вторую строчку.