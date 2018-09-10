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Эксперты назвали самый надежный автомобиль 2018 года
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Эксперты назвали самый надежный автомобиль 2018 года 

ТК «Звезда» + ещё 16 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Самым беспроблемным автомобилем года признана гибридная Toyota.
Автоэксперты составили список из самых надежных автомобилей 2018 года, сообщает портал «Твое авто» со ссылкой на рейтинги Consumer Reports и J. D. Power.
Самым надежным, по мнению экспертов, стала Toyota Prius. Несмотря на сложность конструкции, гибридный автомобиль реже прочих посещает автосервисы. Видимо, сказывается японская скрупулезность. Еще одна японская модель — Toyota Camry — заняла вторую строчку.
В топе также две модели концерна Daimler — Smart For Two и кроссовер Mercedes-Benz GLC. Замыкает рейтинг легенда немецкого автопрома — Porsche 911.
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