Эксперты назвали самый надежный автомобиль 2018 года 

Самым беспроблемным автомобилем года признана гибридная Toyota.
Автоэксперты составили список из самых надежных автомобилей 2018 года, сообщает портал «Твое авто» со ссылкой на рейтинги Consumer Reports и J. D. Power.
Самым надежным, по мнению экспертов, стала Toyota Prius. Несмотря на сложность конструкции, гибридный автомобиль реже прочих посещает автосервисы. Видимо, сказывается японская скрупулезность. Еще одна японская модель — Toyota Camry — заняла вторую строчку.
В топе также две модели концерна Daimler — Smart For Two и кроссовер Mercedes-Benz GLC. Замыкает рейтинг легенда немецкого автопрома — Porsche 911.