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Топ-5 самых надежных автомобилей 2018 года
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Топ-5 самых надежных автомобилей 2018 года 

Мир24 + ещё 14 57 минут назад
Фото: Мир24
Эксперты составили Топ-5 самых надежных автомобилей в мире в 2018 году, информирует портал Сarsweek.ru  На первом месте — новая версия Toyota Prius. Второе поколение этой машины еще не вышло на российский рынок, а отечественные и зарубежные специалисты уже считают его самым надежным.
Вторая строчка принадлежит седану Toyota Camry. Именно эта модель несколько раз попадала в рейтинги самых популярных автомобилей мира. Помимо этого, она выделяется хорошим соотношением цены и качества.
Третье место досталось хетчбэку Smart ForTwo от немецкого концерна Daimler. Среди автомобилей в возрастной категории от 10 до 15 лет этот считается одним из самых надежных.
Четвертым стал спорткар Porsche 911. Согласна опросом, владельце этой машины практически не обращаются в сервисные центры за ремонтом или из-за технических проблем.
Замыкает пятерку Mercedes-Benz GLC. Кроссовер неоднократно становился одним из победителей подобных рейтингов.
Ранее эксперты назвали самые популярные пикапы 2018 года в мире. Возглавил список Ford F-Series. За первое полугодие было реализовано более 536 тысяч штук.
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