Топ-5 самых надежных автомобилей 2018 года

Эксперты составили Топ-5 самых надежных автомобилей в мире в 2018 году, информирует портал Сarsweek.ru На первом месте — новая версия Toyota Prius . Второе поколение этой машины еще не вышло на российский рынок, а отечественные и зарубежные специалисты уже считают его самым надежным.

Вторая строчка принадлежит седану Toyota Camry . Именно эта модель несколько раз попадала в рейтинги самых популярных автомобилей мира. Помимо этого, она выделяется хорошим соотношением цены и качества.

Третье место досталось хетчбэку Smart ForTwo от немецкого концерна Daimler . Среди автомобилей в возрастной категории от 10 до 15 лет этот считается одним из самых надежных.

Четвертым стал спорткар Porsche 911 . Согласна опросом, владельце этой машины практически не обращаются в сервисные центры за ремонтом или из-за технических проблем.

Замыкает пятерку Mercedes-Benz GLC. Кроссовер неоднократно становился одним из победителей подобных рейтингов.

Ранее эксперты назвали самые популярные пикапы 2018 года в мире. Возглавил список Ford F-Series . За первое полугодие было реализовано более 536 тысяч штук.

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