Британцы выпустят самый быстрый в мире кроссовер

Британская компания Lister Motor Company сообщила о начале выпуска самого быстрого в мире кроссовера. Машина будет построена на базе модели Jaguar F-Pace, пишет таблоид The Daily Mail.

Как отмечается, заявленная максимальная скорость вседорожника — 322 километра в час. Он будет быстрее не только исходного автомобиля (283 километра в час), но и Lamborghini Urus (305 километров в час). Отдача силовой установки составит около 680 лошадиных сил.

Скорее всего, это будет модернизированная пятилитровая компрессорная «восьмерка». На F-Pace SVR она выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Машина с таким двигателем до «сотни» может разгоняться всего за 4,3 секунды.

Напомним, что марка Lister была основана гонщиком и бизнесменом Брайаном Листером в середине прошлого века. Компания использовала в своих моделях либо спорткары Jaguar целиком, либо моторы Jaguar. Недавно она выпустила первый за 25 лет дорожный автомобиль — 666-сильный спорткар Lister Thunder, созданный на основе купе Jaguar F-Type

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