Jaguar F-Pace получит максимальную скорость в 322 км/ч и 670 лошадиных сил

Британская компания утверждает, что Lister Jaguar F-Pace будет самым быстрым внедорожником в мире.

Jaguar F-Pace сейчас находится в верхнем отделе SVR с максимальной скоростью 283 км/ч среди моделей бренда, тогда как самым быстрым кроссом признан итальянский Lamborghini Urus (305 км/ч), но речь пойдет не о нем.

При помощи Lister британский производитель планирует свергнуть «бушующего быка» из Сант-Агата Болоньезе, достигнув 322 км/ч.

Известный как Lister LFP, Amped-up F-Pace просматривается в нескольких изображениях, выпущенных на этой неделе, в попытке заманить покупателей, поскольку компания уже принимает предварительные заказы, при том что на данный момент отсутствуют технические спецификации.

Мы знаем, что мощность достигнет отметки 670 л.с., предположительно созданной настроенной версией 5-литрового двигателя с наддувом. В обычном SVR — это 550 лошадиных сил. Пока еще нет информации о крутящем моменте, но, по общему мнению, можно ожидать серьезного удара по крутящему моменту в 680 Нм.

Хотя 666-сильный Lister Thunder, основанный на Jaguar F-Type R, ограничен только 99 единицами, новый LFP будет иметь более крупный производственный пробег в 250 единиц.

Один из предыдущих тизеров показал, что автомобиль окрашен в зеленый цвет, но в финальной версии преобладает черная палитра с контрастными желтыми акцентами на кузове и тормозных суппортах.