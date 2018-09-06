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Lister LFP — кроссовер из Великобритании. Самый быстрый кроссовер в мире!
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Lister LFP — кроссовер из Великобритании. Самый быстрый кроссовер в мире! 

Car.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Car.ru
Lister создал на базе крутого Jaguar F-Pace вообще космический аппарат.
С максимальной скоростью в 283 км/ч Jaguar F-Pace SVR — один из самых быстрых кроссоверов, когда-либо созданных, но не самый быстрый, поскольку Lamborghini Urus 305 км/ч способен набирать. С помощью Lister британский претендент на рекорд в конечном итоге перебивает «Урус» по этому показателю, ведь может похвастаться сразу 322 км/ч!
Каким мотором наделён Lister LFP? Не знаем. Предполагается, что нас ждёт 5,0-литровый компрессорный двигатель. Модифицированный двигатель. В обычном SVR он «содержит» 550 лошадиных сил и обеспечивает 680 Нм крутящего момента. Ждём где-то под 680 «лошадей».
Lister соберёт 250 экземпляров LFP. Один из предыдущих тизеров показал, что фирменным цветом окраски авто будет зелёный, но в финальной версии преобладает чёрное «пальто» с контрастирующими жёлтыми акцентами.
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