В Британии построили самый быстрый вседорожник

В Великобритании построили самый быстрый вседорожник на планете

Именно на платформе Jaguar F-Pace SVR ателье построило вседорожник, который назвали Lister LFP (аббревиатуру можно расшифровать как Lightning F Pace). При этом он официально получит статус не только самостоятельной, но и серийной модели: ателье планирует собрать 250 "самых быстрых кроссоверов в мире".

Утверждается, что Lister LFP сможет развивать 322 км/ч благодаря двигателю мощностью 670 л.с. При этом Bentley Bentayga , одно время носившая титул самого скоростного вседорожника, с шестилитровым 608-сильным мотором способна набирать 301 км/ч, а максималка Lamborghini Urus официально составляет 305 км/ч. Сам же Jaguar F-Pace SVR может разгоняться до 283 км/ч.

Каким именно мотором планируется оснащать новинку, пока неизвестно. Не исключено, что речь идет о доработанной версии донорского двигателя — 550-сильного V8 объемом 5,0 л, оснащенного механическим компрессором.