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В Британии построили самый быстрый вседорожник
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В Великобритании построили самый быстрый вседорожник на планете 

Автовести + ещё 17 52 минуты назад
Фото: Автовести
Именно на платформе Jaguar F-Pace SVR ателье построило вседорожник, который назвали Lister LFP (аббревиатуру можно расшифровать как Lightning F Pace). При этом он официально получит статус не только самостоятельной, но и серийной модели: ателье планирует собрать 250 "самых быстрых кроссоверов в мире".
Утверждается, что Lister LFP сможет развивать 322 км/ч благодаря двигателю мощностью 670 л.с. При этом Bentley Bentayga, одно время носившая титул самого скоростного вседорожника, с шестилитровым 608-сильным мотором способна набирать 301 км/ч, а максималка Lamborghini Urus официально составляет 305 км/ч. Сам же Jaguar F-Pace SVR может разгоняться до 283 км/ч.
Каким именно мотором планируется оснащать новинку, пока неизвестно. Не исключено, что речь идет о доработанной версии донорского двигателя — 550-сильного V8 объемом 5,0 л, оснащенного механическим компрессором.
Вседорожник получит также огромные колесные диски, карбон-керамические тормоза и оригинальный аэродинамический пакет. И, само собой, внушительный ценник, хотя и в эти подробности британцы пока не вдаются. Однако, свою версию Jaguar F-Type под названием Thunder ателье продает по цене 139 950 фунтов (почти 12,5 млн рублей), что на 27 000 фунтов дороже, чем заводской Jaguar F-Type SVR.
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