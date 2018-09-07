В Британии выпустят самый быстрый в мире кроссовер

Британская компания Lister Motor Company объявила о планах выпустить самый быстрый в мире кроссовер. Его создадут на базе модели Jaguar F-Pace, сообщает "Мир 24"

В компании уточнили, что максимальная скорость нового автомобиля будет достигать 322 километров в час. Таким образом, он сможет обогнать не только сам Jaguar F-Pace, предельная скорость которого составляет 283 километра в час, но и Lamborghini Urus с его скоростью в 305 километров в час.

Отдача силовой установки будет равна примерно 680 лошадиным силам, отмечает издание. По мнению экспертов, речь, вероятно, идет о модернизированной пятилитровой компрессорной «восьмерке». Машина с таким двигателем способна разогнаться до 100 километров всего за 4,3 секунды.