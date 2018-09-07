Ещё
В Британии выпустят самый быстрый в мире кроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Британии выпустят самый быстрый в мире кроссовер 

Москва24 + ещё 15 1 час назад
Фото: Москва24
Британская компания Lister Motor Company объявила о планах выпустить самый быстрый в мире кроссовер. Его создадут на базе модели Jaguar F-Pace, сообщает "Мир 24".
В компании уточнили, что максимальная скорость нового автомобиля будет достигать 322 километров в час. Таким образом, он сможет обогнать не только сам Jaguar F-Pace, предельная скорость которого составляет 283 километра в час, но и Lamborghini Urus с его скоростью в 305 километров в час.
Отдача силовой установки будет равна примерно 680 лошадиным силам, отмечает издание. По мнению экспертов, речь, вероятно, идет о модернизированной пятилитровой компрессорной «восьмерке». Машина с таким двигателем способна разогнаться до 100 километров всего за 4,3 секунды.
Lister Motor Company была основана гонщиком и бизнесменом Брайаном Листером в середине XX века. В своих моделях компания использовала спорткары или моторы Jaguar. Недавно с конвейера сошел первый за 25 лет дорожный автомобиль — Lister Thunder, созданный на основе купе Jaguar F-Type.
Москва24: последние новости
"АвтоВАЗ" представил концептуальный внедорожник 4х4 Vision В "АвтоВАЗе" рассказали о начале продаж Lada XRay Cross и Lada Vesta Sport "АвтоВАЗ" запустил производство обновленной Lada 4×4
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai озвучил цены на Elantra
Покусилась на инспектора: модель отправили в колонию67
Самые мощные тракторы
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника1
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение