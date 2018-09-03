Ещё
Стало известно, когда выйдет серийная версия концепта Lada 4×4 Vision
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, когда выйдет серийная версия концепта Lada 4×4 Vision 

Daily-Motor 3 сентября 2018
Фото: Daily-Motor
Концепт-кар Lada 4×4 Vision вызвал бурю эмоций у посетителей Московского автосалона, а также восторженные отзывы журналистов, посетивших эту автовыставку, став одним из самых популярных экспонатов ММАС-2018.
Тем не менее, по словам шеф-дизайнера «АвтоВАЗа» Стива Маттина, занимавшегося созданием внешности этого прототипа, о том, говорить о реальном автомобиле пока рано. Кроме того, по предварительным данным, новое поколение «Нивы» появится на конвейере еще не скоро — не раньше 2022 года.
В ближайшие несколько лет дизайнеры «АвтоВАЗа» будут определять оптимальные элементы дизайна этого концепта, выбирая из них наиболее удачные, которые в итоге появятся на серийной версии Lada 4×4 Vision.
Напомним, что сегодня редакция Daily-Motor.Ru сообщала о хороших отзывах относительно этого концепта со стороны португальских СМИ, назвавших Lada 4×4 Vision свидетельством возрождения «АвтоВАЗа».
Daily-Motor: последние новости
Renault планирует отказаться от продаж в России Logan и Sandero Составлен ТОП новинок российского авторынка в сентябре «УАЗ» выпустит большую версию «Профи»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рассекречен самый большой кроссовер Kia
УАЗ показал обновленный «Патриот»1
5 американских машин, которые не стоит покупать
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
Чем Renault Dokker лучше кроссовера?
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение