Стало известно, когда выйдет серийная версия концепта Lada 4×4 Vision

Концепт-кар Lada 4×4 Vision вызвал бурю эмоций у посетителей Московского автосалона, а также восторженные отзывы журналистов, посетивших эту автовыставку, став одним из самых популярных экспонатов ММАС-2018.

Тем не менее, по словам шеф-дизайнера «АвтоВАЗа» Стива Маттина , занимавшегося созданием внешности этого прототипа, о том, говорить о реальном автомобиле пока рано. Кроме того, по предварительным данным, новое поколение «Нивы» появится на конвейере еще не скоро — не раньше 2022 года.

В ближайшие несколько лет дизайнеры «АвтоВАЗа» будут определять оптимальные элементы дизайна этого концепта, выбирая из них наиболее удачные, которые в итоге появятся на серийной версии Lada 4×4 Vision.

Напомним, что сегодня редакция Daily-Motor.Ru сообщала о хороших отзывах относительно этого концепта со стороны португальских СМИ, назвавших Lada 4×4 Vision свидетельством возрождения «АвтоВАЗа».