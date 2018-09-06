Автомобиль с «революционным дизайном» 50-х воплотили в жизнь 

Команда проекта The Automobile by Ponti, который возглавил руководитель подразделения классических автомобилей группы FCA Роберто Джиолито, представила полноразмерный макет автомобиля, созданный в соответствии с концепцией итальянского дизайнера Джио Понти, изложенной в 1953 году. До последнего времени машина существовала только в виде модели, выполненной в масштабе 1:10.
Концепция Diamond Line стала вызовом Понти «раздутым» машинам с маленькими окнами и темными салонами. В основе его дизайна лежала форма капли, которую, используя архитектурные принципы, превратили в угловатую и ромбовидную структуру. В результате на свет появился эскиз автомобили с массивным остеклением, просторным салоном и багажником.
Изначально машину с новым дизайном планировали построить на агрегатах седана Alfa Romeo 1900. Однако позднее с просьбой выпустить субкомпактный автомобиль по его чертежам Понти обратился к руководству Fiat. Но там Diamond Line посчитали слишком радикальным изменением и не согласовали для запуска в серию.
Лишь спусти 20 лет отдельные элементы дизайна, предложенные Понти, нашли воплощение в серийных машинах.
Помимо макета машины Понти, в Grand Basel показали проект эстетического спорткара, Tesla Roadster второго поколения и рестомод культовой Lancia Delta Integrale.