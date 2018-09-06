Ещё
Автомобиль с «революционным дизайном» 50-х воплотили в жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль с «революционным дизайном» 50-х воплотили в жизнь 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor.ru
Команда проекта The Automobile by Ponti, который возглавил руководитель подразделения классических автомобилей группы FCA Роберто Джиолито, представила полноразмерный макет автомобиля, созданный в соответствии с концепцией итальянского дизайнера Джио Понти, изложенной в 1953 году. До последнего времени машина существовала только в виде модели, выполненной в масштабе 1:10.
Концепция Diamond Line стала вызовом Понти «раздутым» машинам с маленькими окнами и темными салонами. В основе его дизайна лежала форма капли, которую, используя архитектурные принципы, превратили в угловатую и ромбовидную структуру. В результате на свет появился эскиз автомобили с массивным остеклением, просторным салоном и багажником.
Изначально машину с новым дизайном планировали построить на агрегатах седана Alfa Romeo 1900. Однако позднее с просьбой выпустить субкомпактный автомобиль по его чертежам Понти обратился к руководству Fiat. Но там Diamond Line посчитали слишком радикальным изменением и не согласовали для запуска в серию.
Лишь спусти 20 лет отдельные элементы дизайна, предложенные Понти, нашли воплощение в серийных машинах.
Помимо макета машины Понти, в Grand Basel показали проект эстетического спорткара, Tesla Roadster второго поколения и рестомод культовой Lancia Delta Integrale.
Motor.ru: последние новости
Британцы показали самый быстрый в мире кроссовер Электрокроссовер Ford в стиле «Мустанга»: первое изображение На шотландской ферме случайно нашли очень редкие «Лэнд Роверы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покусилась на инспектора: модель отправили в колонию40
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
Aurus Komendant: первые изображения внедорожника1
5 американских машин, которые не стоит покупать
Рассекречен самый большой кроссовер Kia
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение