Самые продаваемые японские авто на вторичном рынке РФ

«Японцы» во все времена имели успех у российских автомобилистов, но среди всего модельного разнообразия на вторичном рынке у отечественных владельцев машин есть свои предпочтения, как среди марок, так и среди моделей этих авто.

В нынешнем году самой востребованной оказалась марка Toyota в модели Corolla, которую купили за семь истекших месяцев 64 729 раз. Нужно отметить, что и в минувшем году модель Toyоta Corolla в состоянии б/у пользовалась не меньшим спросом и была раскуплена в количестве 62023 экземпляров.

С немного меньшим результатом в тройку любимых «японцев» вошла Toyota Camry . С начала года свой выбор на бизнес-седане остановили 44038 автомобилистов, что на 4,6% больше чем в минувшем году.

Третьим фаворитом отечественного рынка подержанных японцев стал Mitsubishi Lancer . Этот седан А-class выбрали 290765 новых владельцев, однако эти показатели с прошлого года сократились на 2,2%.

Еще два места в ТОП-5 востребованных японских авто вторичного рынка отданы Toytota — внедорожнику Land Cruiser и «паркетнику» RAV4.