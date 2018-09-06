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Самые продаваемые японские авто на вторичном рынке РФ
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Самые продаваемые японские авто на вторичном рынке РФ 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
«Японцы» во все времена имели успех у российских автомобилистов, но среди всего модельного разнообразия на вторичном рынке у отечественных владельцев машин есть свои предпочтения, как среди марок, так и среди моделей этих авто.
В нынешнем году самой востребованной оказалась марка Toyota в модели Corolla, которую купили за семь истекших месяцев 64 729 раз. Нужно отметить, что и в минувшем году модель Toyоta Corolla в состоянии б/у пользовалась не меньшим спросом и была раскуплена в количестве 62023 экземпляров.
С немного меньшим результатом в тройку любимых «японцев» вошла Toyota Camry. С начала года свой выбор на бизнес-седане остановили 44038 автомобилистов, что на 4,6% больше чем в минувшем году.
Третьим фаворитом отечественного рынка подержанных японцев стал Mitsubishi Lancer. Этот седан А-class выбрали 290765 новых владельцев, однако эти показатели с прошлого года сократились на 2,2%.
Еще два места в ТОП-5 востребованных японских авто вторичного рынка отданы Toytota — внедорожнику Land Cruiser и «паркетнику» RAV4.
Наряду с этим, специалисты отмечают, что в августе лидером вторичного рынка стала также Toyota и уже потом в рейтинге появляются Nissan и Hondа.
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