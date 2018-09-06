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Масштабный мировой отзыв Toyota добрался и до российских автовладельцев
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Масштабный мировой отзыв Toyota добрался и до российских автовладельцев 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Масштабная отзывная кампания затронула интересы российских владельцев иномарок, привезенных из Японии. Так, автогигант Toyota объявил об отзыве в нашей стране 226 представителей гибридной версии Pruis, которые покинули конвейер с 1 августа 2016 года по 8 мая текущего года.
Официальные представители отечественного офиса концерна Toyota пояснили, что специалисты японского производителя обнаружили дефекты в работе гибридных модификаций Pruis и С-HR.
Накануне, руководство бренда заявило о масштабной отзывной компании, в рамках которой предстоит забрать на доработку порядка одного миллиона экземпляров версий Prius и C-HR. Виной всему — повышенный риск воспламенения автомобилей.
Из вышеназванного количества машин, попавших под отзыв, 554 тысячи находятся у водителей Японии, 192 тысячи экземпляров — у жителей Соединенных Штатов Америки. Из каких государств будут еще отзывать оставшиеся неисправные иномарки, пока не уточняется.
Пресс-служба японского бренда отметила, что им сообщили об одном случае задымления гибридной модификации Pruis. К счастью, инцидент не повлек за собой человеческих жертв, никто из участников дорожного движения не пострадал.
По информации, поступившей от бренда Toyota, провода, отвечающие за подключение электроагрегата к блоку управления, рискуют сильно износиться раньше отведенного на их эксплуатацию времени. Такая неисправность может привести к короткому замыканию или воспламенению машины.
Отметим также, что отзыв коснется всех иномарок в версии Prius последнего поколения, в том числе и варианта электромобиля, гибридной вариации модели C-HR, собранной до мая текущего года. Напомним, что бренд Тoyota запустил выпуск последней модификации Prius в 2015 году, а C-HR — в декабре 2016 года.
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