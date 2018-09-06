Volkswagen показали эскизы модели Jetta 2019

Германская компания опубликовала дизайн-документы компактного седана на встрече для инвесторов, специалистов и журналистов.

От предыдущей Jetta новинка будет отличаться более аэродинамичным дизайном и плавностью линий, чем она будет слегка напоминать большинство моделей Audi

Мультимедийная система и почти все элементы приборной панели будут развернуты к водителю для максимально легкого контроля за вторичными системами автомобиля.

Аудиосистема является первой, базирующейся на Beats Audio, а классические круглые датчики топлива и скорости можно будет заменить на дисплей с цифровыми датчиками.

Под капотом расположится четырехцилиндровый 1.4 литровый двигатель с турбинированием на 150 лошадиных сил. Два варианта будет у коробки передач: механическая на шесть ступеней будет конкурировать с автоматикой на восемь.