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Пионер российского автомобилестроения 1909 года продается за 140 млн рублей
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Пионер российского автомобилестроения 1909 года продается за 140 млн рублей 

Car.ru 24 минуты назад
Фото: Car.ru
Первым российским авто стал «Руссо-Балт» С-24/30 в кузове кабриолет, собранный в 1909 году и сегодня его выставили на продажу за 140 млн рублей.
Транспортное средство представлено на портале Avito и как указано в объявлении пробег раритета не превышает 1 тысячи километров.
Под капотом авто установлен 30-сильный двигатель рабочим объемом 4,5 литра. В качестве трансмиссии предполагается 3-ступенчатая коробка передач.
В свое время автомобиль прошел от Риги до Санкт-Петербурга, и для такого путешествия кабриолету понадобилось 8 часов.
Машина оборудована тентом и лобовым стеклом, а в качестве оптики выступают электрические фары. Также в оснащение «Руссо-Балт» вошел деревянный короб с инструментами, а в отделке «салона» использована натуральная кожа.
Автораритет 1909 года оценен владельцем в 140 млн рублей, что примерно равняется 2 051 828 долларов.
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