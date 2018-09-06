Видео: Lamborghini Urus против Huracan

Авторы YouTube-канала Archie Hamilton Racing сравнили в нескольких гонках вседорожник Lamborghini Urus и суперкар Huracan LP 610-4. Автомобили приняли участие в четырех заездах: с активированным лонч-контролем и без него с места, а также двух стартах с хода.

Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым твин-турбо мотором V8, выдающим 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. С места до «сотни» кроссовер способен разгоняться за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час.

Видео: Archie Hamilton Racing

В активе полноприводного «Уракана» — 5,2-литровый атмосферный двигатель V10. Его мощность — 610 сил и 560 Нм момента. Первую «сотню» двухдверка разменивает на 0,4 секунды быстрее «Уруса» — через 3,2 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 325 километров в час.