Ростов занял пятое место в ЮФО по цене на дизельное топливо

Ростов-на-Дону занял пятое место в Южном федеральном округе (ЮФО) по цене за один литр дизельного топлива. Это следует из данных, которые приводит в своей статистике Ростовстат. Стоимость одного литра в южной столице составляет 43,72 руб. При этом выше все за него автомобилисты платят в Симферополе и Севастополе — 48,26 рублей и 46,77 рублей соответственно. При этом в столице Калмыкии Элисте зафиксирована одна из самых низких цен на территории округа — 43,08 рубля.

Напомним, ранее стало известно, что в период с января по май 2018 года цены на дизельное топливо в Ростовской области увеличились на 10%, на другие виды топлива в среднем на 8%.