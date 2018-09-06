Ульяновский автозавод разработал длиннобазный «Профи» 

Самый популярный формат бортовой «Газели» — с кузовом длиной 4,2 метра. До этого считалось, что сделать таким же большим «Профи» нельзя — здесь «закрытые» лонжероны, и врезать дополнительную вставку-удлинитель не получится, поэтому самый вместительный кузов имел размеры 3,09 на 2,06 метра. Однако УАЗ нашёл способ удлинить раму, увеличив колёсную базу на 65 сантиметров, сообщает источник. При этом общая длина стала больше примерно на метр — у новинки от носа до хвоста 6 900-7 100 мм (в зависимости от версии), тогда как размер стандартного «Профи» — 5 940-5 990 мм. Длиннобазный грузовичок примерно на 300 кг тяжелее стандартного при полной массе 3,5 тонны. Все остальные подробности станут известны после премьеры автомобиля.
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