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Обновленная Honda Civic 2019 скоро придет в Европу
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Обновленная Honda Civic 2019 скоро придет в Европу 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В Северной Америке в продажу поступила новая версия популярной Honda Civic 2019.
Американским покупателям предстоит выбрать из трех типов кузова — доступны седан, купе и спортивный автомобиль с более аэродинамичным экстерьером.
Больше всего заметны изменения решетки радиаторов и фар, а также почти полный редизайн багажного отдела. Задние фары и диффузор стали изящнее, а в спортивном автомобиле оказались модифицированы выхлопные трубы.
Удешевление систем безопасности привело к наличию Honda Sensing и адаптивного круиз-контроля даже в базовой комплектации, которая обойдется чуть меньше чем в 19 тысяч долларов.
Возможный двигатель у модели только один, и это двухлитровый мотор на бензине на 160 лошадиных сил с шестиступенчатой трансмиссией или плавным вариатором.
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