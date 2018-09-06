Обновленная Honda Civic 2019 скоро придет в Европу

В Северной Америке в продажу поступила новая версия популярной Honda Civic 2019.

Американским покупателям предстоит выбрать из трех типов кузова — доступны седан, купе и спортивный автомобиль с более аэродинамичным экстерьером.

Больше всего заметны изменения решетки радиаторов и фар, а также почти полный редизайн багажного отдела. Задние фары и диффузор стали изящнее, а в спортивном автомобиле оказались модифицированы выхлопные трубы.

Удешевление систем безопасности привело к наличию Honda Sensing и адаптивного круиз-контроля даже в базовой комплектации, которая обойдется чуть меньше чем в 19 тысяч долларов.

Возможный двигатель у модели только один, и это двухлитровый мотор на бензине на 160 лошадиных сил с шестиступенчатой трансмиссией или плавным вариатором.