Появились фото салона нового Skoda Rapid

Чешский автопроизводитель опубликовал эскизы концепта Vision RS, который станет предвестником нового хэтчбека Rapid для Европы.

Судя по тизерам, шоу-кар получит салон с четырьмя отдельными креслами, разделенными центральным тоннелем, большой безрамочный экран мультимедийной системы, «парящий» над центральной консолью, а также цифровую приборную панель. В отделке интерьера используется хрусталь и углепластик, изготовленный из переработанного полиэстера.

Ранее компания назвала габариты концепта: длина составляет 4 356 мм, ширина — 1 810 мм, высота — 1 431 мм, а колесная база — 2 650 мм. Таким образом, он на 52 мм длиннее, на 104 мм шире и на 28 мм ниже нынешнего хэтчбека Rapid Spaceback, а разница в колесной базе — 48 мм в пользу Vision RS.

Также известно, что шоу-кар построен на модульной платформе MQB и оснащен 2-литровым турбомотором с отдачей 200 либо 250 «сил». Премьера состоится в октябре на Парижском автосалоне.

Как сообщал «Авторамблер», днем ранее в Сети рассекретили серийную версию "Рапида" с кузовом хэтчбек и треугольной оптикой в стиле Vision RS.

Такой автомобиль будет продаваться исключительно на европейском рынке.