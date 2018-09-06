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Появились фото салона нового Skoda Rapid
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Появились фото салона нового Skoda Rapid 

Авторамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Авторамблер
Чешский автопроизводитель опубликовал эскизы концепта Vision RS, который станет предвестником нового хэтчбека Rapid для Европы.
Судя по тизерам, шоу-кар получит салон с четырьмя отдельными креслами, разделенными центральным тоннелем, большой безрамочный экран мультимедийной системы, «парящий» над центральной консолью, а также цифровую приборную панель. В отделке интерьера используется хрусталь и углепластик, изготовленный из переработанного полиэстера.
Ранее компания назвала габариты концепта: длина составляет 4 356 мм, ширина — 1 810 мм, высота — 1 431 мм, а колесная база — 2 650 мм. Таким образом, он на 52 мм длиннее, на 104 мм шире и на 28 мм ниже нынешнего хэтчбека Rapid Spaceback, а разница в колесной базе — 48 мм в пользу Vision RS.
Также известно, что шоу-кар построен на модульной платформе MQB и оснащен 2-литровым турбомотором с отдачей 200 либо 250 «сил». Премьера состоится в октябре на Парижском автосалоне.
Как сообщал «Авторамблер», днем ранее в Сети рассекретили серийную версию "Рапида" с кузовом хэтчбек и треугольной оптикой в стиле Vision RS.
Такой автомобиль будет продаваться исключительно на европейском рынке.
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