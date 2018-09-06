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Bugatti Divo — новый суперкар еще шикарнее Chiron
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Bugatti Divo — новый суперкар еще шикарнее Chiron 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
До презентации в Пеббл-Бич компании каким-то чудом удалось сохранять секретность экстерьера нового элитного автомобиля.
Divo является масштабно модернизированным Chiron. Двигатель и база те же самые — восьмилитровый W16 на четыре турбины и полторы тысячи лошадиных сил.
Машина не сможет разгоняться так же, как ее предшественник, так как инженеры ограничили ее максимальную скорость на 380 километрах в час.
Компания рассказала о том, что очень много внимания было уделено управляемости и поворотам, тогда как скорость на прямом пути являлась второстепенной.
Кузов был разработан с нуля, и он сконструирован с учетом всех законов аэродинамики. Фары изменились спереди и сзади, а воздухозаборники на бампере увеличились, пустив корни-воздуховоды в крышку багажника. Всего было создано 40 машин, и все они уже распроданы по предзаказу.
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