Bugatti Divo — новый суперкар еще шикарнее Chiron

До презентации в Пеббл-Бич компании каким-то чудом удалось сохранять секретность экстерьера нового элитного автомобиля.

Divo является масштабно модернизированным Chiron. Двигатель и база те же самые — восьмилитровый W16 на четыре турбины и полторы тысячи лошадиных сил.

Машина не сможет разгоняться так же, как ее предшественник, так как инженеры ограничили ее максимальную скорость на 380 километрах в час.

Компания рассказала о том, что очень много внимания было уделено управляемости и поворотам, тогда как скорость на прямом пути являлась второстепенной.

Кузов был разработан с нуля, и он сконструирован с учетом всех законов аэродинамики. Фары изменились спереди и сзади, а воздухозаборники на бампере увеличились, пустив корни-воздуховоды в крышку багажника. Всего было создано 40 машин, и все они уже распроданы по предзаказу.