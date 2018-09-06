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Prototype компании Infiniti — одноместный электрокар
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Prototype компании Infiniti — одноместный электрокар 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Дебют концептуального автомобиля Infiniti Prototype 10 произошел на фестивале Пеббл-Бич 2018.
Машина на электрической тяге указывает на возможные дизайнерские и инженерные решения компании в будущем.
По словам самих представителей Infiniti, часть инженерного бюро на данный момент занята разработкой спортивных электромобилей.
Концепция десятого прототипа Infiniti с точки зрения дизайна берет вдохновение от концепт-кара Q Inspiration, но многие дизайнерские решения машины крайне радикальны. Будучи спидстером, Prototype 10 совершенно минималистичен: он не оснащен крышей или лобовым стеклом и имеет кокпит на одно место.
Технические характеристики электродвигателя пока не разглашены, но японская компания отмечает, что имеется возможность добавить в прототип двигатель на бензине.
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