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Volkswagen Group запускает центр по созданию двигателей в Индии
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Volkswagen Group запускает центр по созданию двигателей в Индии 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Будет потрачено более 1 миллиарда евро на проект усовершенствования автомобилей марок Skoda и VW. Это не первая попытка концерна внедрится в рынок Индии, но на этот раз она должна быть удачной.
Ранее, из-за низкой цены конкурентов на машины, VW имел лишь 1.6% на Индийском рынке. После активного внедрения платформы MQB A0, себестоимость будет снижена незначительно, но качество возрастет. По словам Майера, лучший автомобиль своего класса, устранение издержек и ценовой паритет увеличит товарооборот и на рынке Индии, Skoda будет получать более 5% уже через 4 года.
Первая, полная разработка Индии -внедорожник премиум класса. Новый автомобиль будет выпущен под конец 2020 года. После первого автомобиля появятся еще несколько небольших машин.
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