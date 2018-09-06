Volkswagen Group запускает центр по созданию двигателей в Индии

Будет потрачено более 1 миллиарда евро на проект усовершенствования автомобилей марок Skoda VW . Это не первая попытка концерна внедрится в рынок Индии, но на этот раз она должна быть удачной.

Ранее, из-за низкой цены конкурентов на машины, VW имел лишь 1.6% на Индийском рынке. После активного внедрения платформы MQB A0, себестоимость будет снижена незначительно, но качество возрастет. По словам Майера, лучший автомобиль своего класса, устранение издержек и ценовой паритет увеличит товарооборот и на рынке Индии, Skoda будет получать более 5% уже через 4 года.

Первая, полная разработка Индии -внедорожник премиум класса. Новый автомобиль будет выпущен под конец 2020 года. После первого автомобиля появятся еще несколько небольших машин.