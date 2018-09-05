Ив Каракатзанис: «Никаких решений по новой Lada 4x4 пока не принято»

АвтоВАЗ пока не планирует выпуск новой Lada 4×4, представленной на Московском автосалоне, рассказал президент компании Ив Каракатзанис в интервью аналитическому агентству «Автостат».

"Тот автомобиль, который мы представили на ММАС-2018 — это даже не концепт, это просто наше видение, — говорит он. — Сегодня слишком рано говорить о каких-то конкретных формах. Мы просто хотели показать, что действительно думаем над тем, каким могло бы быть будущее поколение этой модели, в каком направлении мог бы развиваться ее дизайн и т. д. Однако пока никаких решений по этому проекту не принято, и, скорее всего, не будет принято раньше 2022 года. Единственное, чего мы хотим добиться — чтобы люди, глядя на новое поколение Lada 4×4, узнавали в нем легендарную модель прошлого".