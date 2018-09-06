Американскую версию Vоlkswagen Passat 2019 сократили до двух модификаций

Из модельного ряда Vоlkswagen Passat прошлого года уйдет модификация с силовым агрегатом V6, правда актуально это только для американского рынка.

По сообщению Volkswagen USA в следующем году любимый многими седан на рынке США будет представлен вариантами Wolfsburg Edition и SE R-Line и таким образом модификации S, SEL и GT покинут североамериканские торговые площадки.

Если говорить подробнее, немецкий производитель сократил присутствие на штатовском рынке 3,6-литрового V6 силой в 280 «лошадей», оставив лишь 170-сильный V4 на 2,4 литра.

В свою очередь свежая версия Wolfsburg Edition 2019 года получит 17-дюймовые диски колес, салон, оформленный искусственной кожей, а также запуском двигателя без ключа и системой автономного торможения и отслеживания «слепых» зон. Опционально можно заказать 18-дюймовые «катки» и люк.

Второй представитель бренда Vоlkswagen на авторынке США — SE R-Line сможет похвастаться светодиодным освещением, адаптированным круиз-контролем, парктроником и модернизированной медиа-системой, с интегрированной навигацией и аудиосистемой Fender.