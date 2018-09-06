Кросс-купе Porsche Cayenne получит подвижное антикрыло

Шпионы сфотографировали прототип во время испытаний на трассе Нюрбургринг.

На опубликованных снимках можно рассмотреть новинку со всех сторон: кроссовер действительно получил купеобразный кузов, а также подвижное антикрыло, которое работает в паре со спойлером на пятой двери.

Как сообщал «Авторамблер», премьера новинки состоится в конце 2018 либо в начале 2019 года, а продажи начнутся ближе к концу следующего года. Основными конкурентами нового «Кайена» станут BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и Audi Q8.