Продажи самого компактного электромобиля Microlino начнутся в 2019

Двухместный Microlino весит 450 килограмм без литий-ионной батареи, и длиной в 2.5 метра.

Дизайн очень сильно напоминает модернизированную версию BMW Isetta, машины выпускавшейся после Второй Мировой и бывшей крайне популярной в 60-е.

Microlino был разработан Университетом прикладных наук Цюриха и инженерами из концерна Designwerk.

Электрокар можно будет подзаряжать от розетки — в таком случае за 4 часа он достигнет 80% заряда. Максимальной скоростью для Microlino является 90 километров в час, а максимальный пробег без подзарядки зависит от комплектации — либо 120 километров и 8кВтч, либо 215 километров и 14.4 кВтч.

Разгоняться за 5 секунд микромобиль будет до 50 километров. Салон будет иметь объем в 300 литров. Стоимость Microlino составит 12 000 евро.

Сервисными центрами будут являться отделения международной компании Bosch. Если Microlino сможет покорить улицы Европы, его начнут поставлять на рынки других регионов.