Ещё
Продажи самого компактного электромобиля Microlino начнутся в 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи самого компактного электромобиля Microlino начнутся в 2019 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Двухместный Microlino весит 450 килограмм без литий-ионной батареи, и длиной в 2.5 метра.
Дизайн очень сильно напоминает модернизированную версию BMW Isetta, машины выпускавшейся после Второй Мировой и бывшей крайне популярной в 60-е.
Microlino был разработан Университетом прикладных наук Цюриха и инженерами из концерна Designwerk.
Электрокар можно будет подзаряжать от розетки — в таком случае за 4 часа он достигнет 80% заряда. Максимальной скоростью для Microlino является 90 километров в час, а максимальный пробег без подзарядки зависит от комплектации — либо 120 километров и 8кВтч, либо 215 километров и 14.4 кВтч.
Разгоняться за 5 секунд микромобиль будет до 50 километров. Салон будет иметь объем в 300 литров. Стоимость Microlino составит 12 000 евро.
Сервисными центрами будут являться отделения международной компании Bosch. Если Microlino сможет покорить улицы Европы, его начнут поставлять на рынки других регионов.
Car.ru: последние новости
5 американских машин, которые не стоит покупать Ferrari GTO 250 побил рекорд стоимости Модернизированный УАЗ «Патриот» будут собирать в прямом эфире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АвтоВАЗ начал производство обновлённой «Нивы»
Рассекречен самый большой кроссовер Kia
Британцы показали самый быстрый в мире кроссовер
5 американских машин, которые не стоит покупать
УАЗ показал обновленный «Патриот»1
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение