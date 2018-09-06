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Какие же плюсы и минусы автомобилей из Китая?
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Какие же плюсы и минусы автомобилей из Китая? 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
За 10-16 000 долларов клиент получает машину с хорошим набором опций, достойным уровнем комфорта, современным внешним дизайном и интерьером.
Но за внешним обликом скрыт ряд недостатков. Во-первых, низкое качество материалов: дешевый пластик салона, плохое ЛКП кузова, дешевые агрегаты и узлы.
Во-вторых, это скопированные у других производителей технологии. В результате поиск комплектующих вызывает затруднения.
Поэтому «китаец» требует хоть и не очень дорогостоящие, но регулярные, ремонты. Ремни генератора, рулевые наконечники, «гранаты» — всё то, что на японских или немецких машинах служит по 100-150 000 километров, требует замены каждые 10-15 000 километров.
Отметим, что несмотря на привлекательные цены, покупателям всё же стоит хорошо обдумать покупку «китайца».
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