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Chevrole Corvette C8 был замечен на тестированиях
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Chevrole Corvette C8 был замечен на тестированиях 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Германии был замечен готовящийся к премьере новый автомобиль Chevrole.
Ожидается, что выпуск в серийное производство, дебют и старт продаж супер-купе состоятся в 2019 году.
Это будет первое купе в линейке Chevrole Corvette, которое получит среднемоторную конструкцию.
По данным авторитетных западных изданий, у покупателей Corvette C8 будет выбор из трех возможных двигателей: Атмосферный двигатель V8 на 6.2 литра и 420 лошадиных сил, Двигатель на бензиновой тяге V8 с двойной турбокомпрессией на 4.2 литра и мощностью в 650 лошадей, И еще один V8, на этот раз на 5.5 литров, тоже с двойной турбокомпрессией, на целых 850 лошадей.
Во время тестирования машина была покрыта специальной камуфляжной пленкой, не позволяющей сфотографировать ее и смоделировать в 3D, с помощью сложных программ. Несмотря на это, невооруженный человеческий глаз может заметить, что от предшественника автомобиль отличается в первую очередь менее резкими линиями воздухозаборников и углом расположения зеркал.
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