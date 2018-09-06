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Первый российский автомобиль «Руссо-Балт» продаётся за 140 млн рублей‍
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Первый российский автомобиль «Руссо-Балт» продаётся за 140 млн рублей‍ 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Обладателем настоящей легенды, первого российского серийного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, может стать каждый, кто располагает внушительной суммой.
«Руссо-Балт» С-24/30 в кузове кабриолет 1909 года выпуска выставлен в свободную продажу на сервисе Авито.ру. Автомобиль находится в Московской области в городе Красногорск. Продавец пишет, что машина находится в процессе восстановительной сборки, поэтому ему пришлось поставить фото из интернета. Пробег ретро-кара составляет не более 1000 километров. Под капотом у данной модели располагается, как следует из объявления, 0,9-литровый ДВС с отдачей в 24 л.с.
Именно автомобиль «Руссо-Балт» С-24/30, впервые поехавший по дорогам Российской империи 8 июня (26 мая по старому стилю) 1909 года, нужно считать первенцем отечественной автомобильной промышленности, — пишет автор объявления.
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