Genesis Essentia должен стать серийным

По словам инсайдеров, автомобиль южнокорейского производителя модели Essentia должен выйти на рынок уже до 2022 года.

Данная модель уже неоднократно была показана на различных выставках и салонах. И теперь появились намёки на то, что производитель собирается сделать её серийной. Выход машины может состояться уже через 2-3 года. Все дело в том, что подразделение Genesis уже давно собиралось представить свою продукцию в сегменте суперкаров. И теперь для этого есть всё необходимое. Эксперты же отмечают, что если компания всё-таки запустит модель в серийное производство, то это станет началом новой эры для самого производителя.

Амбициозность планов производителя очевидна, и руководители бренда это хорошо понимают. Однако, нет ничего невозможно, и южнокорейская компания это уже не раз доказывала. Ходят слухи, что серийная модификация унаследует практически все особенности концептуальной версии за исключением дверей-бабочек. Технические и динамические характеристики также должны остаться прежними.

Напомним, что суперкар разгоняется до первой сотни всего за 3 секунды. Этому способствует оригинальная конструкция шасси и небольшой вес машины.