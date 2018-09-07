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Genesis Essentia должен стать серийным
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Genesis Essentia должен стать серийным 

Daily-Motor + ещё 7 1 час назад
Фото: Daily-Motor
По словам инсайдеров, автомобиль южнокорейского производителя модели Essentia должен выйти на рынок уже до 2022 года.
Данная модель уже неоднократно была показана на различных выставках и салонах. И теперь появились намёки на то, что производитель собирается сделать её серийной. Выход машины может состояться уже через 2-3 года. Все дело в том, что подразделение Genesis уже давно собиралось представить свою продукцию в сегменте суперкаров. И теперь для этого есть всё необходимое. Эксперты же отмечают, что если компания всё-таки запустит модель в серийное производство, то это станет началом новой эры для самого производителя.
Амбициозность планов производителя очевидна, и руководители бренда это хорошо понимают. Однако, нет ничего невозможно, и южнокорейская компания это уже не раз доказывала. Ходят слухи, что серийная модификация унаследует практически все особенности концептуальной версии за исключением дверей-бабочек. Технические и динамические характеристики также должны остаться прежними.
Напомним, что суперкар разгоняется до первой сотни всего за 3 секунды. Этому способствует оригинальная конструкция шасси и небольшой вес машины.
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