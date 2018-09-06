Концепт Genesis Essentia станет очень дорогим серийным автомобилем

Об этом, со ссылкой на главу компании Манфреда Фицджеральда, сообщает издание Motor Trend.

Напомним, Genesis Essentia показали на автосалоне в Нью-Йорке в 2018 году. В основе автомобиля углепластиковый монокок, а силовая установка состоит из нескольких электромоторов, суммарная мощность которых не называются. В компании заявили, что концепт способно разогнаться с места до 96 км/ч за 3,3 секунды.

Отличительными особенностями Genesis Essentia являются лазерные фары, двери «крылья бабочки», большой дисплей на передней панели, датчик отпечатков пальцев и система распознования лиц, виртуальный помощник.

Как заявил Фицджеральд, практически всё, что есть в автомобиле технически возможно. Правда, по словам главного дизайнера Hyundai Питера Шрайера, двери заменят на обычные.

Ожидается, что серийный Genesis Essentia появится не раньше 2021 года. Правда тираж будет сильно ограниченным, то есть электромобиль станет эксклюзивным средством передвижения, которое при этом будет очень дорогим.