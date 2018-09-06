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Седельный тягач FORD 1848T представили транспортникам смоленщины
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Седельный тягач FORD 1848T представили транспортникам смоленщины 

Прогресс Технологий 2 часа назад
Фото: Прогресс Технологий
Более сорока гостей собрала презентация тягача Ford 1848T, устроенная для представителей транспортных компаний Смоленской области в сервисном центре компании TurboTrucks в Печерске. Эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России продемонстрировал руководителям и специалистам предприятий-перевозчиков обновленную версию флагманской модели серии Cargo c колесной формулой 4х2. В базовой комплектации грузовик оснащен силовым агрегатом Ecotorq класса Евро-5 — собственной разработки, мощностью 420 л.с. — а также механической шестнадцатиступенчатой коробкой передач ZF 16S2230 (или, в качестве опции, роботизированной 12-ступенчатой ZF 12TX2210), задним мостом Arvin Meritor 17X, рулевым управлением Hema ZF 8098 и дисковыми тормозами Knorr Bremse на всех колесах.
После официальной презентации собравшимся была представлена шоу-программа. Все желающие смогли поучаствовать в заездах на виртуальных гоночных трассах. На протяжении всего дня, когда шли мероприятия, сотрудники компании-организатора консультировали руководителей и специалистов транспортных предприятий по вопросам технического обслуживания грузовых автомобилей Ford, их обеспечения оригинальными запчастями — а также рассказывали о ближайших шагах TurboTrucks по развитию своей сервисной сети. «Мы с большим удовольствием продемонстрировали тягач Ford представителям транспортных компаний Смоленской области. Каждый гость презентации, заинтересованный в сотрудничестве, смог лично убедиться в высоком качестве грузовых автомобилей Ford. Благодаря действующей программе финансирования — фиксации курса евро в стоимости грузовика, а также уникальной двухлетней гарантии на автомобиль без ограничений по пробегу — наша компания планирует значительно нарастить продажи тягачей», — так резюмировал итоги презентации директор по продажам Ford Trucks в России Алексей Самохин.
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