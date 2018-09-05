Португальские автолюбители восхищены концепт-каром Lada 4x4

Концепт нового внедорожника АвтоВАЗа стал центром внимания на Московском автосалоне 2018.

Но внимание не ограничилось отечественными автолюбителями: дизайн автомобиля был замечен и очень тепло принят за рубежом: Observador, одно из наиболее авторитетных изданий португальской прессы, отправило положительные отзывы по поводу новой эстетики автомобиля. По мнению португальцев, Lada 4x4 Vision станет «Нивой современности» и такой дизайн свидетельствует о возвращении отечественной компании на высочайшие уровни.

Специалисты считают, что наследник морально и технически устаревшей 4х4 легко составит конкуренцию лучшим западным внедорожникам и кроссоверам в своем сегменте как минимум в плане внешнего вида. Впервые прототип концепт-кара Lada 4x4 Vision был показан на ММАС-2018 в августе, 29 числа.