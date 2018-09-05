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Португальские автолюбители восхищены концепт-каром Lada 4x4
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Португальские автолюбители восхищены концепт-каром Lada 4x4 

Car.ru + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Car.ru
Концепт нового внедорожника АвтоВАЗа стал центром внимания на Московском автосалоне 2018.
Но внимание не ограничилось отечественными автолюбителями: дизайн автомобиля был замечен и очень тепло принят за рубежом: Observador, одно из наиболее авторитетных изданий португальской прессы, отправило положительные отзывы по поводу новой эстетики автомобиля. По мнению португальцев, Lada 4x4 Vision станет «Нивой современности» и такой дизайн свидетельствует о возвращении отечественной компании на высочайшие уровни.
Специалисты считают, что наследник морально и технически устаревшей 4х4 легко составит конкуренцию лучшим западным внедорожникам и кроссоверам в своем сегменте как минимум в плане внешнего вида. Впервые прототип концепт-кара Lada 4x4 Vision был показан на ММАС-2018 в августе, 29 числа.
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