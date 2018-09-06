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Volkswagen Teramont осваивает новые рынки
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Volkswagen Teramont осваивает новые рынки 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В неожиданном заявлении Volkswagen рассказал о запуске нового Teramont на Ближнем Востоке (известный еще как Atlas). Автомобиль будет собран в Чаттануге, Теннесси, наряду с американским Passat.
«Приветствие Teramont на нашем рынке — это восхищение, поскольку мы уверены, что этот автомобиль будет идеальным для этого местоположения», — прокомментировал глава марки на Ближнем Востоке Эндрю Саввас. «Размер имеет значение, особенно для семей в этом регионе, и это именно то, что мы предлагаем сейчас».
Габариты Volkswagen Teramont: длина — 5 037 миллиметров, ширина — 1 979 миллиметров и высота — 1 768 миллиметров. Автомобиль способен умещать до семи человек и в зависимости от того, сколько мест используется, объем багажного отсека составляет от 583 до 2 741 литра. Компания пока не полностью детализирует Teramont, но заявляет, что все варианты поставляются с полноприводной системой 4Motion и предлагают широкий выбор систем помощи водителю (например, экстренное торможение, предупреждение о столкновении, мониторинг слепых зон и парковочный ассистент).
В настоящее время Volkswagen Atlas оснащен либо 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, либо 3,6-литровым V6, рассчитанным на 280 л.с. и 361 Нм.
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