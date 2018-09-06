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Рост производства автомобилей в Петербурге в 2018 году может составить 10-15%
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Рост производства автомобилей в Петербурге в 2018 году может составить 10-15% 

ТАСС 24 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Рост производства автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года должен составить 10-15% в сравнении с предыдущим годом. Такой прогноз журналистам дал в четверг председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.
"К лету мы видели хороший рост производства автомобилей [в Петербурге], потом тенденция немного снизилась, но по итогам года выйдем на 10-15%", — сказал Мейксин. Ранее он прогнозировал сдержанный рост в городском автопроме в сравнении с 2017 годом, когда производство автомобилей выросло на 24%. В прошлом году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 346,8 тыс. легковых автомобилей.
По данным комитета по промышленной политике и инновациям, по итогам января-июля текущего года производство автотранспортных средств на петербургских заводах выросло на 9,1%.
Автозаводы Санкт-Петербурга в настоящее время выпускают девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Из них семь моделей входят в топ-25 самых популярных машин в России.
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