Рост производства автомобилей в Петербурге в 2018 году может составить 10-15% 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Рост производства автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года должен составить 10-15% в сравнении с предыдущим годом. Такой прогноз журналистам дал в четверг председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.
"К лету мы видели хороший рост производства автомобилей [в Петербурге], потом тенденция немного снизилась, но по итогам года выйдем на 10-15%", — сказал Мейксин. Ранее он прогнозировал сдержанный рост в городском автопроме в сравнении с 2017 годом, когда производство автомобилей выросло на 24%. В прошлом году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 346,8 тыс. легковых автомобилей.
По данным комитета по промышленной политике и инновациям, по итогам января-июля текущего года производство автотранспортных средств на петербургских заводах выросло на 9,1%.
Автозаводы Санкт-Петербурга в настоящее время выпускают девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Из них семь моделей входят в топ-25 самых популярных машин в России.