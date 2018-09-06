Седан Lexus GS окончательно ушёл с российского рынка

Российские дилеры прекратили продажи седана Lexus GS , в последнее время предлагавшегося только в «заряженной» версии GS F.

Четвёртое поколение седана Lexus GS встало на конвейер в декабре 2011 года, вскоре после этого модель появилась на нашем рынке. Сперва на автомобиль был невысоким, и летом 2016 года представительство японской марки прекратило поставки машин в Россию.

Покупателям продолжили предлагать только «заряженный» седан Lexus GS F с мощным мотором V8 5.0, развивающим 477 л. с. Машины поставлялись только по индивидуальным заказам, и, естественно, это был «штучный» товар: например, за весь 2017 год дилеры продали лишь девять экземпляров модели.

А теперь и Lexus GS F исчез из российского модельного ряда марки. На других рынках спрос на модель GS в последнее время тоже невысок, и, по слухам, на смену ей скоро придёт совершенно новый седан.