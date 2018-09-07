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Седан Lexus GS покинул российский рынок
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Седан Lexus GS покинул российский рынок 

Car.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Car.ru
Дилеры официально объявили о прекращении продаж представителей Lexus GS на территории РФ.
До недавнего времени отечественные продавцы предлагали состоятельным автолюбителям приобрести вариант Lexus GS с приставкой F, отличавшийся улучшенной комплектацией. Однако и эта машина с лета 2018 года исчезла из прайса дилеров.
Вполне возможно, что на смену поколения GS придет совершенно новый седан. А пока приведем немного истории.
Lexus GS в его четвертой версии начали выпускать в 2011 году, а вскоре автомобиль приехал в Россию. Правда, отечественные покупатели встретили машину достаточно прохладно.
Поэтому производитель принял решение спустя пять лет прекратить официальные поставки РФ. В то же время GS F все еще оставался доступным для индивидуальных заказчиков.
Данный автомобиль стоимостью в 6 445 000 рублей имеет восьмицилиндровый двигатель на 5 литров и с объемом в 477 лошадиных сил. В 2017 году из России на него поступило только 9 заявок.
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