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Следующий Peugeot 208 замечен на тестах
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Следующий Peugeot 208 замечен на тестах 

Auto.Today 17 минут назад
Фото: Auto.Today
Впервые новый Peugeot 208 был запечатлен фото-шпионами с отталкивающей черно-белой маскировкой. Предполагаемое место премьеры — Женевский автосалон 2019 года.
Прототип Peugeot 208, представленный на снимках, демонстрирует язык дизайна, используемый в седане 508 и, в некоторой степени, во внедорожнике 3008. В основу автомобиля должна лечь архитектура CMP, предназначенная для компактных транспортных средств. Такая модульная платформа позволит создавать и электрифицированные версии, в качестве которой, согласно достоверным источникам, 208 и будет предложен. Разработанная модель также может быть высокопроизводительной версией GTi предстоящего 208, о чем свидетельствуют спойлер багажного отсека и выхлопная система, включающая две выхлопные трубы. Peugeot пока не выпускает технических подробностей, но существуют предположения, что отдача хэтчбека составит около 225-230 лошадиных сил и может быть предложено сразу две версии: бензиновая и полностью электрическая. Последняя будет использовать электрический двигатель мощностью 113 лошадиных сил, установленный в DS3, и аккумулятор на 50 кВтч, который предоставит запас хода до 450 километров.
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